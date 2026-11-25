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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 54
يس
٥٤
٥٤:٣٦
فاليوم لا تظلم نفس شييا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ٥٤
فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﳑ
لَا
ﳒ
تُظۡلَمُ
ﳓ
نَفۡسٞ
ﳔ
شَيۡـٔٗا
ﳕ
وَلَا
ﳖ
تُجۡزَوۡنَ
ﳗ
إِلَّا
ﳘ
مَا
ﳙ
كُنتُمۡ
ﳚ
تَعۡمَلُونَ
ﳛ
٥٤
ﳜ
في ذلك اليوم يتم الحساب بالعدل، فلا تُظْلم نفس شيئًا بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها، ولا تُجْزون إلا بما كنتم تعملونه في الدنيا.
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