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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 53
يس
٥٣
٥٣:٣٦
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون ٥٣
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةًۭ وَٰحِدَةًۭ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌۭ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣
إِن
ﳆ
كَانَتۡ
ﳇ
إِلَّا
ﳈ
صَيۡحَةٗ
ﳉ
وَٰحِدَةٗ
ﳊ
فَإِذَا
ﳋ
هُمۡ
ﳌ
جَمِيعٞ
ﳍ
لَّدَيۡنَا
ﳎ
مُحۡضَرُونَ
ﳏ
٥٣
ﳐ
ما كان البعث من القبور إلا نتيجة نفخة واحدة في
«القرن»
، فإذا جميع الخلق لدينا ماثلون للحساب والجزاء.
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Tafsir Fathul Majid
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