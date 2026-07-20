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يس
٥٢
٥٢:٣٦
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هاذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون ٥٢
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٢
قَالُواْ
يَٰوَيۡلَنَا
مَنۢ
بَعَثَنَا
مِن
مَّرۡقَدِنَاۜۗ
هَٰذَا
مَا
وَعَدَ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
وَصَدَقَ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٥٢
قال المكذبون بالبعث نادمين:
يا هلاكنا مَن أخرجنا مِن قبورنا؟
فيجابون ويقال لهم:
هذا ما وعد به الرحمن، وأخبر عنه المرسلون الصادقون.
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
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المراجع
آية ٥٢:٣٦
وقيل: إن الكفار لمَّا قال بعضهم لبعض: (من بعثنا من مرقدنا) صدقوا الرسل لمَّا عاينوا ما أخبروهم به، ثم قالوا: (هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) فكذبنا به؛ أقروا حين لم ينفعهم الإقرار. القرطبي:17/465.
السؤال: متى يظهر ندم الكفار على عدم الإيمان والتوبة؟
يعنون: قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوا به في محشرهم قالوا: (يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا)، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده...
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Sajid Bhutta
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قبل ٦ سنوات
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آية ٥٢:٣٦
One of the themes of this surah is the fulfillment of promises.
Imagine yourself in your grave. Alhamdulillah your account of the grave has been made easy for you, so as a blessing a window from Jannah has been opened for you. Where the fresh air and smell comes, so when the trumpet is blown you are disturbed. So you ask,
who woke you from your peaceful sleep to take you into account?
Imagine yourself in the opposite case, you spent your life...
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Hammad Fahim
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قبل ٣٠ أسبوعًا
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آية ٥٠:٣٦-٨٣
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
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1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
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