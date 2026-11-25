تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 50
يس
٥٠
٥٠:٣٦
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٥٠
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةًۭ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠
فَلَا
ﲤ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲥ
تَوۡصِيَةٗ
ﲦ
وَلَآ
ﲧ
إِلَىٰٓ
ﲨ
أَهۡلِهِمۡ
ﲩ
يَرۡجِعُونَ
ﲪ
٥٠
ﲫ
فلا يستطيع هؤلاء المشركون عند النفخ في
«القرن»
أن يوصوا أحدًا بشيء، ولا يستطيعون الرجوع إلى أهلهم، بل يموتون في أسواقهم ومواضعهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.