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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 48
يس
٤٨
٤٨:٣٦
ويقولون متى هاذا الوعد ان كنتم صادقين ٤٨
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٨
وَيَقُولُونَ
ﲓ
مَتَىٰ
ﲔ
هَٰذَا
ﲕ
ٱلۡوَعۡدُ
ﲖ
إِن
ﲗ
كُنتُمۡ
ﲘ
صَٰدِقِينَ
ﲙ
٤٨
ﲚ
ويقول هؤلاء الكفار على وجه التكذيب والاستعجال:
متى يكون البعث إن كنتم صادقين فيما تقولونه عنه؟
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