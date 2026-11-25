تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 47
يس
٤٧
٤٧:٣٦
واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين ٤٧
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُۥٓ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٤٧
وَإِذَا
ﱺ
قِيلَ
ﱻ
لَهُمۡ
ﱼ
أَنفِقُواْ
ﱽ
مِمَّا
ﱾ
رَزَقَكُمُ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
قَالَ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَفَرُواْ
ﲃ
لِلَّذِينَ
ﲄ
ءَامَنُوٓاْ
ﲅ
أَنُطۡعِمُ
ﲆ
مَن
ﲇ
لَّوۡ
ﲈ
يَشَآءُ
ﲉ
ٱللَّهُ
ﲊ
أَطۡعَمَهُۥٓ
ﲋ
إِنۡ
ﲌ
أَنتُمۡ
ﲍ
إِلَّا
ﲎ
فِي
ﲏ
ضَلَٰلٖ
ﲐ
مُّبِينٖ
ﲑ
٤٧
ﲒ
وإذا قيل للكافرين:
أنفقوا من الرزق الذي مَنَّ به الله عليكم،
قالوا للمؤمنين مُحْتجِّين:
أنطعم من لو شاء الله أطعمه؟ ما أنتم -أيها المؤمنون- إلا في بُعْدٍ واضح عن الحق، إذ تأمروننا بذلك.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid غير متوفر لهذه الآية حاليًا.