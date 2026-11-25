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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 39
يس
٣٩
٣٩:٣٦
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَٱلۡقَمَرَ
ﲻ
قَدَّرۡنَٰهُ
ﲼ
مَنَازِلَ
ﲽ
حَتَّىٰ
ﲾ
عَادَ
ﲿ
كَٱلۡعُرۡجُونِ
ﳀ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳁ
٣٩
ﳂ
والقمرَ آية في خلقه، قدَّرناه منازل كل ليلة، يبدأ هلالا ضئيلا حتى يكمل قمرًا مستديرًا، ثم يرجع ضئيلا مثل عِذْق النخلة المتقوس في الرقة والانحناء والصفرة؛ لقدمه ويُبْسه.
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