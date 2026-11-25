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تفسير Tafsir Fathul Majid: سورة يس، الآية 38
يس
٣٨
٣٨:٣٦
والشمس تجري لمستقر لها ذالك تقدير العزيز العليم ٣٨
وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّۢ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٨
وَٱلشَّمۡسُ
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تَجۡرِي
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لِمُسۡتَقَرّٖ
ﲳ
لَّهَاۚ
ﲴﲵ
ذَٰلِكَ
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تَقۡدِيرُ
ﲷ
ٱلۡعَزِيزِ
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ٱلۡعَلِيمِ
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٣٨
ﲺ
وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها، قدَّره الله لها لا تتعداه ولا تقصر عنه، ذلك تقدير العزيز الذي لا يغالَب، العليم الذي لا يغيب عن علمه شيء.
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