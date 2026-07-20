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يس
٢٨
٢٨:٣٦
۞ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ٢٨
۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ٢٨
۞ وَمَآ
أَنزَلۡنَا
عَلَىٰ
قَوۡمِهِۦ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦ
مِن
جُندٖ
مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ
وَمَا
كُنَّا
مُنزِلِينَ
٢٨
وما احتاج الأمر إلى إنزال جند من السماء لعذابهم بعد قتلهم الرجل الناصح لهم وتكذيبهم رسلهم، فهم أضعف من ذلك وأهون، وما كنا منزلين الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم، بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم.
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التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٧ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٢٨:٣٦
المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء؛ لأنهم أهون من ذلك. ابن جزي:2/223.
السؤال: من خلال الآية بين ضعف القرى وهوانها على الله إذا أراد عذابها.
أي: ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندًا من السماء لإتلافهم، (وما كنا منزلين)؛ لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى، وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. السعدي:695.
السؤال: تحدث عن ضعف الجنس البشري من خلال هذه الآية.
* ي...
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Hammad Fahim
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قبل ٣٣ أسبوعًا
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المراجع
آية ١:٣٦-٥٠
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 6th December 2025.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect.com/...
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٣
Hammad Fahim
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قبل ٤٣ أسبوعًا
·
المراجع
آية ١:٣٦-٥٠
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats today at 2:30pm (BST)/ 27th September 2025.
.
These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranrefle...
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٩
٢
Yousef Junior
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قبل ٦ سنوات
·
المراجع
آية ٢٨:٣٦-٢٩
Subhanallah
Just a reminder that truly things do not need to happen within our expectations of truth.
What I mean by this word soup is that a person will reject that all of these people suddenly were dead. They need a huge tidal wave, or a rampant disease. They cannot process that Allah can simply decide for someone to die and that is all.
Be, and it is.
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