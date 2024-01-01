Yardım ve Geri Bildirim

Sorunuzun daha önce yanıtlanıp yanıtlanmadığını görmek için lütfen SSS'yi kontrol edin. Gerekirse bizimle iletişime geçebilirsiniz & size en kısa sürede geri dönmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ancak küçük bir ekip olduğumuz için lütfen nazik olun.

Kuran.com'u bilgisayarıma indirebilir miyim?

Ne yazık ki hayır. Henüz web sitemizi veya Kuran'ı bilgisayarınıza indirme işlevi sağlamıyoruz. Ancak çevrimdışı okuma için mobil uygulamamızı yükleyebilirsiniz.

Siteye başka dillerde göz atabilir miyim?

Tercih ettiğiniz dili değiştirmek için her sayfanın sağ üst köşesinde bir açılır menü bulunur (sağdan sola dillerde sol üst köşe). Tercih ettiğiniz dili seçmek için bu açılır menüyü kullanın.

Bir çeviri hatası buldum, nereye dosyalayabilirim?

Lütfen bu hatayı buradan bildirin ve bu hatayı en kısa sürede düzelteceğiz inşaAllah.

Site çalışmadığında size nasıl iletirim?

Bu iyi değil! Site hiç çalışmıyorsa veya 'Üzgünüz, bir şeyler ters gitti' yazan beyaz bir ekran görüyorsanız, bunu buradan bildirirseniz memnun oluruz.

Ben bir geliştiriciyim. Nasıl katkıda bulunabilirim?

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İslami / Fıkıh / Fetva ile ilgili sorular

Kuran.com çevrimiçi bir okuma, dinleme ve çalışma aracıdır. Kuran.com'un arkasındaki ekip, yazılım mühendisleri, tasarımcılar ve ürün yöneticilerinden oluşur. Ne yazık ki, bu bizim beceri setimizin sınırlılığıdır, ekibin bir parçası olarak İslami, Fıkıh veya Fetva ile ilgili sorulara yardımcı olacak alimler, imamlar veya şeyhler yoktur. Bu soruların herhangi birini yanıtlamaktan kaçınıyoruz ve yerel imamınızla veya bir şeyhle konuşmanızı tavsiye ediyoruz.

Tefsir mevcut mu?

Evet, bazı tefsirlerimiz var. Her ayetin yanında gösterilen simgeye tıklayın, ardından tefsirlere tıklayın. Uygulama size mevcut tefsirlerin listesini gösterecektir. Okumak istediğiniz tefsire tıklayın.

Başka çeviriler ekleyin

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