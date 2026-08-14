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التفسير: طه ٩٣:٢٠
طه
٩٣
٩٣:٢٠
الا تتبعن افعصيت امري ٩٣
أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ٩٣
أَلَّا
تَتَّبِعَنِۖ
أَفَعَصَيۡتَ
أَمۡرِي
٩٣
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تفسير السعدي
تفسير الآيتين 92 و93 :
ـفأقبل موسى على أخيه لائما له،
وقال:
{ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا* أَلَّا تَتَّبِعَنِ }
فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟
{ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي }
في قولي
{ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ }