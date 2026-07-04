تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
طه
٨٩
٨٩:٢٠
افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ٨٩
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًۭا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ٨٩
أَفَلَا
يَرَوۡنَ
أَلَّا
يَرۡجِعُ
إِلَيۡهِمۡ
قَوۡلٗا
وَلَا
يَمۡلِكُ
لَهُمۡ
ضَرّٗا
وَلَا
نَفۡعٗا
٨٩
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا
] خواى گهوره كهم عهقڵییان دهردهخات و دهفهرمێت: ئایا ئهوان بۆ پهندو عیبرهت وهرناگرن نابینن كه ئهم گوێلكه هیچ وهڵامێكیان ناداتهوهو قسهیان لهگهڵدا ناكات ئیتر ئهمه چۆن دهبێ خوا بێت (كهواته خوا دهبێت سیفهتى قسه كردنى ههبێت) [
وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (٨٩)
] وه هیچ زیان و سوودێكی ئهوانی بهدهست نیه نه له دونیا نه له قیامهت، بهڵكو سودو زیان تهنها بهدهست خواى گهورهیه.