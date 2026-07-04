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طه
٨٣
٨٣:٢٠
۞ وما اعجلك عن قومك يا موسى ٨٣
۞ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـٰمُوسَىٰ ٨٣
۞ وَمَآ
أَعۡجَلَكَ
عَن
قَوۡمِكَ
يَٰمُوسَىٰ
٨٣
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تفسير السعدي
كان الله تعالى، قد واعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة، فأتمها بعشر، فلما تم الميقات، بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه، وحرصا على موعوده،
فقال الله له:
{ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى }
أي: ما الذي قدمك عليهم؟ ولم لم تصبر حتى تقدم أنت وهم؟