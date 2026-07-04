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طه
٧٧
٧٧:٢٠
ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ٧٧
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًۭا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًۭا لَّا تَخَـٰفُ دَرَكًۭا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧
وَلَقَدۡ
أَوۡحَيۡنَآ
إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ
أَنۡ
أَسۡرِ
بِعِبَادِي
فَٱضۡرِبۡ
لَهُمۡ
طَرِيقٗا
فِي
ٱلۡبَحۡرِ
يَبَسٗا
لَّا
تَخَٰفُ
دَرَكٗا
وَلَا
تَخۡشَىٰ
٧٧
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{موعجیزەیەكی تری موسا پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
-} [
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي
] دواى ئهوهى كه فیرعهون رێگاى نهدا موسى-
صلی الله علیه وسلم
- بهنى ئیسرائیل لهگهڵ خۆى بهرێت خوای گهوره دهفهرمووێ: به دڵنیایى وهحیمان بۆ موسا -
صلی الله علیه وسلم
- نارد كه بهندهكانی من ئهوانهی كه له میصرن بهشهو به نهێنی دهریان بكهو رزگاریان بكه له ژێر دهستى فیرعهون و كهس ههستتان پێ نهكات [
فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا
] لهناو دهریاشدا خوای گهوره ڕێگایهكی وشكیان بۆ ئهكاتهوه كاتێك به گۆچانهكهى دهستت دهدهیت به دهریاكهدا [
لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (٧٧)
] له ڕێگایهكی ئهمین كه ناترسێی كه دوژمن پێتان بگات، یاخود ترسی فیرعهون و سهربازانیت نابێت، یان ترسی دهریاكهت نابێت.