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التفسير: طه ٧٠:٢٠
طه
٧٠
٧٠:٢٠
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠
فَأُلۡقِيَ
ٱلسَّحَرَةُ
سُجَّدٗا
قَالُوٓاْ
ءَامَنَّا
بِرَبِّ
هَٰرُونَ
وَمُوسَىٰ
٧٠
فألقى موسى عصاه، فبلعت ما صنعوا، فظهر الحق وقامت الحجة عليهم.
فألقى السحرة أنفسهم على الأرض ساجدين وقالوا:
آمنا برب هارون وموسى، لو كان هذا سحرًا ما غُلِبْنا.
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تفسير البغوي
" فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هارون وموسى "