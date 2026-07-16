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طه
٦٨
٦٨:٢٠
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلۡنَا
لَا
تَخَفۡ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
٦٨
قال الله لموسى حينئذ:
لا تَخَفْ من شيء، فإنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلى فرعون وجنوده، وستغلبهم.
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العربية
تفسير البغوي
( قلنا )
لموسى :
( لا تخف إنك أنت الأعلى )
أي : الغالب ،
يعني :
لك الغلبة والظفر .