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٣
لما سأله شرح الصدر , وتيسير الأمر إلى ما ذكر , أجاب سؤله , وأتاه طلبته ومرغوبه .والسؤل الطلبة ; فعل بمعنى مفعول , كقولك خبز بمعنى مخبوز وأكل بمعنى مأكول .

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