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٣

كي نسبحك كثيرا قيل : معنى نسبحك نصلي لك . ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان . أي ننزهك عما لا يليق بجلالك . وكثيرا نعت لمصدر محذوف . ويجوز أن يكون نعتا لوقت . والإدغام حسن .