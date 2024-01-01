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٣
كي نسبحك كثيرا قيل : معنى نسبحك نصلي لك . ويحتمل أن يكون التسبيح باللسان . أي ننزهك عما لا يليق بجلالك . وكثيرا نعت لمصدر محذوف . ويجوز أن يكون نعتا لوقت . والإدغام حسن .

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