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٣

فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيرا , إلا أنه لم يرد أن يكون مقصورا على الوزارة حتى لا يكون شريكا له في النبوة , ولولا ذلك لجاز أن يستوزره من غير مسألة .