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التفسير: طه ١٣٣:٢٠
طه
١٣٣
١٣٣:٢٠
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
لَوۡلَا
يَأۡتِينَا
بِـَٔايَةٖ
مِّن
رَّبِّهِۦٓۚ
أَوَلَمۡ
تَأۡتِهِم
بَيِّنَةُ
مَا
فِي
ٱلصُّحُفِ
ٱلۡأُولَىٰ
١٣٣
وقال مكذبوك - أيها الرسول -: هلا تأتينا بعلامة من ربك تدلُّ على صدقك، أو لم يأتهم هذا القرآن المصدق لما في الكتب السابقة من الحق؟
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تفسير الجلالين
﴿وَقَالُوا۟﴾ الْمُشْرِكُونَ ﴿لَوۡلَا﴾ هَلَّا ﴿یَأۡتِینَا﴾ مُحَمَّد ﴿بِـَٔایَةࣲ مِّن رَّبِّهِۦۤۚ﴾ مما يقترحونه ﴿أَوَلَمۡ تَأۡتِهِم﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿بَیِّنَةُ﴾ بَيَان ﴿مَا فِی ٱلصُّحُفِ ٱلۡأُولَىٰ ١٣٣﴾ الْمُشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآن مِنْ أَنْبَاء الْأُمَم الْمَاضِيَة وَإِهْلَاكهمْ بِتَكْذِيبِ الرُّسُل