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التفسير: طه ١١٣:٢٠
طه
١١٣
١١٣:٢٠
وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّۭا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًۭا ١١٣
وَكَذَٰلِكَ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَانًا
عَرَبِيّٗا
وَصَرَّفۡنَا
فِيهِ
مِنَ
ٱلۡوَعِيدِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
أَوۡ
يُحۡدِثُ
لَهُمۡ
ذِكۡرٗا
١١٣
وكما رغَّبنا أهل الإيمان في صالحات الأعمال، وحذَّرنا أهل الكفر من المقام على معاصيهم وكفرهم بآياتنا، أنزلنا هذا القرآن باللسان العربي; ليفهموه، وفصَّلنا فيه أنواعًا من الوعيد; رجاء أن يتقوا ربهم، أو يُحدِث لهم هذا القرآن تذكرة، فيتعظوا، ويعتبروا.
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[
وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
] بهم شێوازه ئێمه قورئانی پیرۆزمان دابهزاندووه به زمانی عهرهبی رهوان تا لێی تێ بگهن [
وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
] وه جۆرهها ههڕهشهمان تیادا داناوه وهكو ترساندنێك بۆ خهڵكی بهڵكو تهقوای خوای گهوره بكهن و له خوا بترسێن و دهست له تاوان ههڵبگرن و لێى دوور بكهونهوه [
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (١١٣)
] یاخود ببێ به پهندو ئامۆژگاری بۆیان و پهندو ئامۆژگاری وهرگرن و گوێڕایهڵى خواى گهوره بكهن.