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التفسير: طه ١٠٧:٢٠
طه
١٠٧
١٠٧:٢٠
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
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Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)
] هیچ گێڕی و دۆڵ و شیو و شاخ و بهرزى و نزمى تیا نابینیت و ڕێك و تهخت ئهبێ.