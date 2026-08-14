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التفسير: طه ١٠٧:٢٠
طه
١٠٧
١٠٧:٢٠
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mwenye kuiangalia haoni, kwa kulingana kwake, mbeteko wala muinuko wala mteremko.