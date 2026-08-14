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التفسير: طه ١٠٥:٢٠
طه
١٠٥
١٠٥:٢٠
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
ويسألك - أيها الرسول - قومك عن مصير الجبال يوم القيامة،
فقل لهم:
يزيلها ربِّي عن أماكنها فيجعلها هباء منبثًا.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na wanakuuliza watu wako, ewe Mtume, kuhusu hatima ya majabali Siku ya Kiyama. Basi waambie, «Mola wangu Atayaondoa mahali pake na atyafanya ni vumbi lililopeperushwa.