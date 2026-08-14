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التفسير: طه ١٠٥:٢٠
طه
١٠٥
١٠٥:٢٠
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
ويسألك - أيها الرسول - قومك عن مصير الجبال يوم القيامة،
فقل لهم:
يزيلها ربِّي عن أماكنها فيجعلها هباء منبثًا.
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العربية
التفسير الميسر
ويسألك - أيها الرسول - قومك عن مصير الجبال يوم القيامة،
فقل لهم:
يزيلها ربِّي عن أماكنها فيجعلها هباء منبثًا.