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التفسير: طه ١٠٣:٢٠
طه
١٠٣
١٠٣:٢٠
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
بَيۡنَهُمۡ
إِن
لَّبِثۡتُمۡ
إِلَّا
عَشۡرٗا
١٠٣
يتهامسون بينهم،
يقول بعضهم لبعض:
ما لبثتم في الحياة الدنيا إلا عشرة أيام.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ
] له نێوان خۆیان به نهێنی قسه ئهكهن و ئهڵێن: [
إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣)
] له دونیا ژیانتان بهسهر نهبردووه تهنها ده رۆژ نهبێت، واته: بهلایانهوه كهمه وا ئهزانن زۆر كهم له دونیادا ژیاون.