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التفسير: طه ١٠٢:٢٠
طه
١٠٢
١٠٢:٢٠
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوميذ زرقا ١٠٢
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍۢ زُرْقًۭا ١٠٢
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِۚ
وَنَحۡشُرُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
يَوۡمَئِذٖ
زُرۡقٗا
١٠٢
يوم يَنفُخ الملَكُ في
«القرن»
لصيحة البعث، ونسوق الكافرين ذلكم اليوم وهم زرق، تغيَّرت ألوانهم وعيونهم; من شدة الأحداث والأهوال.
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العربية
تفسير الجلالين
﴿یَوۡمَ یُنفَخُ فِی ٱلصُّورِۚ﴾ الْقَرْن النَّفْخَة الثَّانِيَة ﴿وَنَحۡشُرُ ٱلۡمُجۡرِمِینَ﴾ الْكَافِرِينَ ﴿یَوۡمَىِٕذࣲ زُرۡقࣰا ١٠٢﴾ عُيُونهمْ مَعَ سَوَاد وُجُوههمْ