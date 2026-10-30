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التفسيرات
استكشف تفاسير القرآن الكريم حسب اللغة والمؤلف.
بحث التفسير
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٩ التفسير
تفسير الجلالين
التحرير والتنوير لابن عاشور
Muhammad al-Tahir ibn Ashur
تفسير الطبري
Tabari
التفسير الميسر
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تفسير البغوي
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الـتـفـسـيـر الـوسـيـط
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تفسير القرطبي
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تفسیر ابنِ کثیر
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تفسير السعدي
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Tafsir Fathul Majid
AbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikh
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
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٣ التفسير
Ibn Kathir (Abridged)
Hafiz Ibn Kathir
Ma'arif al-Qur'an
Mufti Muhammad Shafi
Tazkirul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Kurdish
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Rebar Kurdish Tafsir
Rebar Kurdish Tafsir
Russian
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تفسير السعدي
Saddi
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١ التفسير
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Urdu
٤ التفسير
Fi Zilal al-Quran
Sayyid Ibrahim Qutb
Tafsir Ibn Kathir
Hafiz Ibn Kathir
Tazkir ul Quran
Maulana Wahid Uddin Khan
Bayan ul Quran
Dr. Israr Ahmad