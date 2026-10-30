تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

التفسيرات

استكشف تفاسير القرآن الكريم حسب اللغة والمؤلف.

Arabic

٩ التفسير
تفسير الجلالينالتحرير والتنوير لابن عاشورMuhammad al-Tahir ibn Ashurتفسير الطبريTabariالتفسير الميسرالمیسرتفسير البغوي‎Baghawyالـتـفـسـيـر الـوسـيـطWaseetتفسير القرطبي‎Qurtubiتفسیر ابنِ کثیرHafiz Ibn Kathirتفسير السعديSaddi

Bengali

٤ التفسير
Tafsir Fathul MajidAbdulRahman Bin Hasan Al-Alshaikhتفسير ابن كثيرTawheed PublicationTafsir Ahsanul BayaanBayaan FoundationTafsir Abu Bakr ZakariaKing Fahd Quran Printing Complex

English

٣ التفسير
Ibn Kathir (Abridged)Hafiz Ibn KathirMa'arif al-Qur'anMufti Muhammad ShafiTazkirul QuranMaulana Wahid Uddin Khan

Kurdish

١ التفسير
Rebar Kurdish TafsirRebar Kurdish Tafsir

Russian

١ التفسير
تفسير السعديSaddi

Swahili

١ التفسير
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir KhamisDr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis

Urdu

٤ التفسير
Fi Zilal al-QuranSayyid Ibrahim QutbTafsir Ibn KathirHafiz Ibn KathirTazkir ul QuranMaulana Wahid Uddin KhanBayan ul QuranDr. Israr Ahmad