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التفسير: ص ٨٨:٣٨
ص
٨٨
٨٨:٣٨
ولتعلمن نباه بعد حين ٨٨
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ٨٨
وَلَتَعۡلَمُنَّ
نَبَأَهُۥ
بَعۡدَ
حِينِۭ
٨٨
ولتعلمن -أيها المشركون- خبر هذا القرآن وصدقه، حين يَغْلب الإسلام، ويدخل الناس فيه أفواجًا، وكذلك حين يقع عليكم العذاب، وتنقطع عنكم الأسباب.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (٨٨)
] وه ئهی كافران به دڵنیایی له داهاتوودا له ڕۆژی قیامهت ههواڵ و راستیهكانی قورئان ئهزانن، والله أعلم.