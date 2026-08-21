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التفسير: ص ٨٧:٣٨
ص
٨٧
٨٧:٣٨
ان هو الا ذكر للعالمين ٨٧
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ لِّلْعَـٰلَمِينَ ٨٧
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرٞ
لِّلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
ما هذا القرآن إلا تذكير للعالمين من الجن والإنس، يتذكرون به ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم.
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تفسير السعدي
Это Священное Писание напоминает людям обо всем, что может принести им пользу в мирской и духовной жизни. Благодаря нему одни люди обретают славу и величие, а другие лишаются возможности оправдать свое неверие и непослушание невежеством и незнанием. Эта славная кораническая сура содержит в себе мудрое напоминание и великую весть, а также неопровержимые доводы и доказательства, которых достаточно для того, чтобы убедить каждого неверного, осмелившегося отвергать Коран и обвинять во лжи Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний поведал в ней о судьбе искренних и богобоязненных рабов, а также о воздаянии, которое ожидает людей в Последней жизни. Именно поэтому в самом начале суры Коран назван Писанием, содержащим напоминание, а в предпоследнем аяте - Напоминанием для миров. Кроме того, на протяжении всей суры Аллах неоднократно подчеркивал это прекрасное качество Священного Корана.