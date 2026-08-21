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التفسير: ص ٨٦:٣٨
ص
٨٦
٨٦:٣٨
قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ٨٦
قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۢ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ٨٦
قُلۡ
مَآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
مِنۡ
أَجۡرٖ
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُتَكَلِّفِينَ
٨٦
قل -أيها الرسول-
لهؤلاء المشركين من قومك:
لا أطلب منكم أجرًا أو جزاءً على دعوتكم وهدايتكم، ولا أدَّعي أمرًا ليس لي، بل أتبع ما يوحى إليَّ، ولا أتكلف تخرُّصًا وافتراءً.
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العربية
تفسير السعدي
Я не прошу у вас вознаграждения за мои проповеди и увещевания, и я не придумываю небылиц о сокровенном. Я лишь передаю вам откровение Всевышнего Господа и выполняю то, что Он приказывает.