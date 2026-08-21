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التفسير: ص ٨٥:٣٨
ص
٨٥
٨٥:٣٨
لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين ٨٥
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٥
لَأَمۡلَأَنَّ
جَهَنَّمَ
مِنكَ
وَمِمَّن
تَبِعَكَ
مِنۡهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٥
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تفسير البغوي
" لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين "