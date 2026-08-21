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التفسير: ص ٨٤:٣٨
ص
٨٤
٨٤:٣٨
قال فالحق والحق اقول ٨٤
قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ٨٤
قَالَ
فَٱلۡحَقُّ
وَٱلۡحَقَّ
أَقُولُ
٨٤
قال الله:
فالحقُّ مني، ولا أقول إلا الحق، لأملان جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين.
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:84إلى 38:85
قال الله:
فالحقُّ مني، ولا أقول إلا الحق، لأملان جهنم منك ومن ذريتك وممن تبعك من بني آدم أجمعين.