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التفسير: ص ٨٣:٣٨
ص
٨٣
٨٣:٣٨
الا عبادك منهم المخلصين ٨٣
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٨٣
إِلَّا
عِبَادَكَ
مِنۡهُمُ
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
٨٣
قال إبليس:
فبعزتك- يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:83إلى 38:84
Иблис прекрасно понимал, что Аллах непременно убережет от его козней людей, которые будут искренне поклоняться и усердно повиноваться своему Господу. Именно поэтому он поклялся величием и могуществом Всевышнего Аллаха, и это является одним из толкований этих аятов. Согласно другому толкованию, эти аяты следует перевести следующим образом: «Благодаря Твоему могуществу я совращу их всех, кроме Твоих избранных рабов». Иблис осознавал собственную слабость и твердо знал, что не сумеет ввести в заблуждение людей, если на то не будет воли Господа, и поэтому он попросил Аллаха помочь ему ввести в заблуждение потомков Адама. Он пошел на такой шаг даже будучи лютым врагом Всевышнего Аллаха. Господи! Мы являемся слабыми и беспомощными творениями. Мы не выполняем всех своих обязанностей, но зато признаем все многочисленными щедроты, которыми Ты одаряешь нас. Мы надеемся на Твое могущество, величие и милосердие и твердо знаем, что Твоя божественная милость объемлет всякую тварь. Ты осеняешь нас Твоей милостью и оберегаешь нас от бед и несчастий, и поэтому мы просим Тебя защитить нас от козней сатаны и отдалить нас от многобожия и злодеяний. Мы верим в то, что Ты непременно услышишь нашу мольбу и ответишь на наш зов. Ты сказал: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» (40:60). Мы верим Твоему обещанию, выполняем Твое повеление и просим Тебя удовлетворить нашу мольбу и исполнить Твое обещание, «ведь Ты не нарушаешь обещаний» (3:194).