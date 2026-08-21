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التفسير: ص ٨٢:٣٨
ص
٨٢
٨٢:٣٨
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٢
قال إبليس:
فبعزتك -يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢)
] ئیبلیس وتی: سوێند بێت به عیززهتی تۆ ئهی پهروهردگار ئهبێ ههموویان له خشته بهرم وه گومڕایان بكهم.