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التفسير: ص ٨٢:٣٨
ص
٨٢
٨٢:٣٨
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين ٨٢
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٢
قَالَ
فَبِعِزَّتِكَ
لَأُغۡوِيَنَّهُمۡ
أَجۡمَعِينَ
٨٢
قال إبليس:
فبعزتك -يا رب- وعظمتك لأضلنَّ بني آدم أجمعين، إلا مَن أخلصتَه منهم لعبادتك، وعصمتَه من إضلالي، فلم تجعل لي عليهم سبيلا.
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التحرير والتنوير لابن عاشور
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:82إلى 38:83
﴿قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ ﴿إلّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ﴾ الفاءُ لِتَفْرِيعِ كَلامِهِ عَلى أمْرِ اللَّهِ إيّاهُ بِالخُرُوجِ مِنَ الجَنَّةِ وعِقابِهِ إيّاهُ بِاللَّعْنَةِ (ص-٣٠٦)الدّائِمَةِ وهَذا التَّفْرِيعُ مِن تَرْكِيبِ كَلامِ مُتَكَلِّمٍ عَلى مُتَكَلِّمٍ آخَرَ. وهو المُلَقَّبُ بِعَطْفِ التَّلْقِينِ في قَوْلِهِ تَعالى ﴿قالَ ومِن ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة: ١٢٤] في سُورَةِ البَقَرَةِ. أقْسَمَ الشَّيْطانُ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَحْقِيقًا لِقِيامِهِ بِالإغْواءِ دُونَ تَخَلُّفٍ، وإنَّما أقْسَمَ عَلى ذَلِكَ وهو يَعْلَمُ عَظَمَةَ هَذا القَسَمِ لِأنَّهُ وجَدَ في نَفْسِهِ أنَّ اللَّهَ أقْدَرَهُ عَلى القِيامِ بِالإغْواءِ والوَسْوَسَةِ وقَدْ قالَ في سُورَةِ الحِجْرِ ﴿رَبِّ بِما أغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهم في الأرْضِ ولَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ [الحجر: ٣٩] . والعِزَّةُ: القَهْرُ والسُّلْطانُ، وعِزَّةُ اللَّهِ هي العِزَّةُ الكامِلَةُ الَّتِي لا تَخْتَلُّ حَقِيقَتُها ولا يَتَخَلَّفُ سُلْطانُها، وقَسَمُ إبْلِيسَ بِها ناشِئٌ عَنْ عِلْمِهِ بِأنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ الإغْواءَ إلّا لِأنَّ اللَّهَ أقْدَرَهُ ولَوْلا ذَلِكَ لَنْ يَسْتَطِيعَ نَقْضَ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعالى. وتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ نَظِيرِ ﴿لَأُغْوِيَنَّهم أجْمَعِينَ﴾ ﴿إلّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٤٠] في سُورَةِ الحِجْرِ.