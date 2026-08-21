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التفسير: ص ٨١:٣٨
ص
٨١
٨١:٣٨
الى يوم الوقت المعلوم ٨١
إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ٨١
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلۡوَقۡتِ
ٱلۡمَعۡلُومِ
٨١
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:80إلى 38:81
قال الله له:
فإنك من المؤخَّرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق.