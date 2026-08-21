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التفسير: ص ٨٠:٣٨
ص
٨٠
٨٠:٣٨
قال فانك من المنظرين ٨٠
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ٨٠
قَالَ
فَإِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡمُنظَرِينَ
٨٠
قال الله له:
فإنك من المؤخَّرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم النفخة الأولى عندما تموت الخلائق.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٠)
] خوای گهوره فهرمووی: ئهوه مۆڵهتت ئهدهمێ و تۆ ئهمێنیتهوه تا ڕۆژی قیامهت.