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التفسير: ص ٧٨:٣٨
ص
٧٨
٧٨:٣٨
وان عليك لعنتي الى يوم الدين ٧٨
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٧٨
وَإِنَّ
عَلَيۡكَ
لَعۡنَتِيٓ
إِلَىٰ
يَوۡمِ
ٱلدِّينِ
٧٨
قال الله له:
فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعون، وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم القيامة.
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العربية
تفسير السعدي
{ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي }
أي: طردي وإبعادي
{ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ }
أي: دائما أبدا.