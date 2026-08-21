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التفسير: ص ٧٧:٣٨
ص
٧٧
٧٧:٣٨
قال فاخرج منها فانك رجيم ٧٧
قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌۭ ٧٧
قَالَ
فَٱخۡرُجۡ
مِنۡهَا
فَإِنَّكَ
رَجِيمٞ
٧٧
قال الله له:
فاخرج من الجنة فإنك مرجوم بالقول، مدحور ملعون، وإن عليك طردي وإبعادي إلى يوم الجزاء والحساب.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:76إلى 38:77
Иблис решил, что он лучше человека, потому что огонь лучше глины, однако в обоих случаях он ошибался. Огонь порождает зло, порок, гордыню и легкомыслие, а земля порождает деревья, травы, кустарники, скромность. Именно земля побеждает и тушит огонь, а не наоборот. Кроме того, огонь нуждается в дровах и растопке, а земля способна существовать самостоятельно. Все это доказывает, что возражения Иблиса были порочны и безосновательны, а ведь именно он является старейшиной всех неверующих. Нетрудно представить, какие бессмысленные и глупые доводы приводят его ученики и последователи, когда пытаются опровергнуть истину. Вне всякого сомнения, их доводы еще более безосновательны, чем доводы Иблиса.