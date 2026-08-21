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التفسير: ص ٧٣:٣٨
ص
٧٣
٧٣:٣٨
فسجد الملايكة كلهم اجمعون ٧٣
فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٧٣
فَسَجَدَ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
كُلُّهُمۡ
أَجۡمَعُونَ
٧٣
فسجد الملائكة كلهم أجمعون طاعة وامتثالا غير إبليس; فإنه لم يسجد أنَفَةً وتكبرًا، وكان من الكافرين في علم الله تعالى.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣)
] مهلائیكهتهكان ههموویان سوجدهی ڕێزو ئیحترامیان بۆ ئادهم بردو فهرمانی خوایان جێبهجێ كرد