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التفسير: ص ٦٧:٣٨
ص
٦٧
٦٧:٣٨
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
هُوَ
نَبَؤٌاْ
عَظِيمٌ
٦٧
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:66إلى 38:67
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяния.