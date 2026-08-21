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التفسير: ص ٦٧:٣٨
ص
٦٧
٦٧:٣٨
قل هو نبا عظيم ٦٧
قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ٦٧
قُلۡ
هُوَ
نَبَؤٌاْ
عَظِيمٌ
٦٧
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إن هذا القرآن خبر عظيم النفع. أنتم عنه غافلون منصرفون، لا تعملون به.
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العربية
تفسیر ابنِ کثیر
"قل هو نبأ عظيم"
أي خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال اللّه تعالى إياي إليكم.