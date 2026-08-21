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التفسير: ص ٦٦:٣٨
ص
٦٦
٦٦:٣٨
رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار ٦٦
رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّـٰرُ ٦٦
رَبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
بَيۡنَهُمَا
ٱلۡعَزِيزُ
ٱلۡغَفَّٰرُ
٦٦
مالك السموات والأرض وما بينهما العزيز في انتقامه، الغفار لذنوب مَن تاب وأناب إلى مرضاته.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:66إلى 38:67
Аллах возвестил о том, что является Единственным Господом небес и земли и того, что между ними. Он сотворил Вселенную, непрестанно заботится о ней и управляет по собственному желанию всеми происходящими в ней явлениями. Он - Могущественный, Прощающий. Благодаря Своему великому могуществу Он сотворил огромную Вселенную, а благодаря Своему безграничному состраданию Он прощает кающимся рабам большие грехи и малые прегрешения. Господь, Который обладает столь прекрасными качествами, действительно заслуживает поклонения. Он совершенно не похож на идолов и ложных богов, которые не в состоянии создать даже самое ничтожное творение или прокормить творения Всевышнего Аллаха. Они не распоряжаются добром и злом, не обладают властью на небесах и на земле и не способны отпускать грехи и принимать покаяния.