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التفسير: ص ٦٥:٣٨
ص
٦٥
٦٥:٣٨
قل انما انا منذر وما من الاه الا الله الواحد القهار ٦٥
قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌۭ ۖ وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٦٥
قُلۡ
إِنَّمَآ
أَنَا۠
مُنذِرٞۖ
وَمَا
مِنۡ
إِلَٰهٍ
إِلَّا
ٱللَّهُ
ٱلۡوَٰحِدُ
ٱلۡقَهَّارُ
٦٥
قل -أيها الرسول-
لقومك:
إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يحل بكم; بسبب كفركم به، ليس هناك إله مستحق للعبادة إلا الله وحده، فهو المتفردُ بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله، القهَّارُ الذي قهر كل شيء وغلبه.
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تفسير السعدي
О Посланник! Если неверующие потребуют от тебя сделать то, что не входит в твои обязанности и не находится в твоей власти, то напомни им о своей подлинной миссии. Ты - всего лишь увещеватель, а власть над всем сущим целиком и полностью принадлежит Всевышнему Аллаху. Ты можешь приказывать и запрещать, призывать к добру и удерживать от зла. Всякий, кто идет прямым путем, делает это для себя. А всякий, кто сбивается с пути, наносит ущерб только себе. Никто не заслуживает обожествления и поклонения, кроме Всевышнего Господа, Единственного, Всемогущего. Эти божественные качества являются неопровержимым доказательством неделимого права Аллаха на поклонение Ему. Неограниченная власть может быть присуща только одному живому существу, и поэтому существование двух или нескольких Всемогущих Богов невозможно. Только Всевышний Аллах является полновластным господином Вселенной. Ему нет равных и подобных, и только Он заслуживает поклонения Своих рабов. А поскольку истинным Богом может быть только творец, властелин и правитель всего сущего, Всевышний Аллах в следующем аяте поведал о Своем неделимом праве на господство.