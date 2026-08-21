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التفسير: ص ٦٣:٣٨
ص
٦٣
٦٣:٣٨
اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣
أَتَّخَذْنَـٰهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَـٰرُ ٦٣
أَتَّخَذۡنَٰهُمۡ
سِخۡرِيًّا
أَمۡ
زَاغَتۡ
عَنۡهُمُ
ٱلۡأَبۡصَٰرُ
٦٣
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تفسير السعدي
Неужели мы ошибались? Или же они вместе с нами попали в Ад, но наши взоры не видят их? Может быть, мы действительно заблуждались, когда называли их дурными людьми? Может быть, они были праведниками, а мы несправедливо насмехались над ними. Они говорили: «Господи! Мы уверовали. Прости же нас и помилуй, ибо Ты - Наилучший из милосердных» (23:109). Но мы насмехались над ними и даже не вспоминали о Господе. А может быть, они тоже попали в Ад и страдают вместе с нами, но мы не можем разглядеть их? Очевидно, последнее предположение покажется адским мученикам более убедительным, потому что воззрения, которые они исповедовали на земле, и чувства, которые они питали к мусульманам, не изменятся даже в Последней жизни. Они станут неотъемлемым качеством каждого обитателя Ада и будут заставлять грешников говорить столь дерзкие слова. Существует еще одно толкование этих аятов, согласно которому слова мучеников Ада будут лишь самообольщением. Они обманывают друг друга в мирской жизни и будут обманывать друг друга в жизни будущей. Поэтому Всевышний Аллах поведал о том, что люди на оградах скажут обитателям Ада: «Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости?» (7:49).