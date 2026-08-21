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التفسير: ص ٦٠:٣٨
ص
٦٠
٦٠:٣٨
قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
قَالُواْ
بَلۡ
أَنتُمۡ
لَا
مَرۡحَبَۢا
بِكُمۡۖ
أَنتُمۡ
قَدَّمۡتُمُوهُ
لَنَاۖ
فَبِئۡسَ
ٱلۡقَرَارُ
٦٠
قال فوج الأتباع للطاغين:
بل أنتم لا مرحبًا بكم؛ لأنكم قدَّمتم لنا سكنى النار لإضلالكم لنا في الدنيا، فبئس دار الاستقرار جهنم.
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تفسير السعدي
Как только неверующие окажутся в Преисподней, одни из них начнут укорять и обвинять других. Вошедшие в Ад первыми мученики скажут остальным: «Нет вам приветствия! Воистину, вам надлежит гореть в огне!» В ответ им скажут: «Это вам не будет приветствия! Вы призывали нас совершать грехи, искушали нас лживыми обещаниями, отвращали нас от истины и, в конце концов, обрекли на вечные страдания. Как же отвратительно это местопребывание, и как же много в нем зла и несчастья! О горе, мы с вами пробудем здесь вечно!»