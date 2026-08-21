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التفسير: ص ٥٩:٣٨
ص
٥٩
٥٩:٣٨
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
فَوۡجٞ
مُّقۡتَحِمٞ
مَّعَكُمۡ
لَا
مَرۡحَبَۢا
بِهِمۡۚ
إِنَّهُمۡ
صَالُواْ
ٱلنَّارِ
٥٩
وعند توارد الطاغين على النار يَشْتم بعضهم بعضًا،
ويقول بعضهم لبعض:
هذه جماعة من أهل النار داخلة معكم،
فيجيبون:
لا مرحبًا بهم، ولا اتسعت منازلهم في النار، إنهم مقاسون حرَّ النار كما قاسيناها.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 38:58إلى 38:59
Таково мучительное адское ложе, таково суровое наказание, таковы унижение, бесчестие и страдания мучеников Преисподней! Отныне их будут поить кипятком, который будет разрывать кишки грешников, а также гноем - самым отвратительным и самым скверным из всех напитков. Этот адский напиток будет иметь мерзкий вид, горький вкус и зловонный запах. Но и это не все! Адских мучеников ожидают подобные этим другие мучения, которые не принесут им ничего, кроме страданий и унижения.