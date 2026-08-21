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التفسير: ص ٥٩:٣٨
ص
٥٩
٥٩:٣٨
هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩
هَـٰذَا فَوْجٌۭ مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩
هَٰذَا
فَوۡجٞ
مُّقۡتَحِمٞ
مَّعَكُمۡ
لَا
مَرۡحَبَۢا
بِهِمۡۚ
إِنَّهُمۡ
صَالُواْ
ٱلنَّارِ
٥٩
وعند توارد الطاغين على النار يَشْتم بعضهم بعضًا،
ويقول بعضهم لبعض:
هذه جماعة من أهل النار داخلة معكم،
فيجيبون:
لا مرحبًا بهم، ولا اتسعت منازلهم في النار، إنهم مقاسون حرَّ النار كما قاسيناها.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ
] ئهی دۆزهخیان ئهمهیش كۆمهڵێكی تره دێنه ناو ئاگری دۆزهخهوه لهگهڵ ئێوهدا، دۆزهخیهكانیش له جیاتى بهخێرهاتن و پێشوازى و سڵاو ئهڵێن: [
لَا مَرْحَبًا بِهِمْ
] دهى بهخێر نهیهن [
إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (٥٩)
] ئهوانیش ئهچنه ئاگری دۆزهخ و شایهنی ئاگری دۆزهخن.