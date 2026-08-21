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التفسير: ص ٥٨:٣٨
ص
٥٨
٥٨:٣٨
واخر من شكله ازواج ٥٨
وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨
وَءَاخَرُ
مِن
شَكۡلِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٌ
٥٨
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العربية
تفسير السعدي
{ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ }
أي: من نوعه
{ أَزْوَاجٌ }
أي: عدة أصناف من أصناف العذاب، يعذبون بها ويخزون بها.